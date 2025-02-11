Анна Филиппова
женский, родилась 1815, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьВарвара Иванова1788 г.р.
ОтецФилипп Тимофеев1788 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Филипп Тимофеев
Мать: Варвара Иванова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно