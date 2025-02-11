Анна Филиппова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Филиппова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Варвара Иванова1788 г.р.
Отец
Филипп Тимофеев1788 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Филипп Тимофеев

Мать: Варвара Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Смерть
Неизвестно

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