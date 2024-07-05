Богородская (Губенко) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородская (Губенко) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1988

Отец: Губенко Николай Андреевич

Мать: Губенко (Голубова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
01.02.2008

Дочь: Губенко Ирина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богородский Денис Викторович

Рождение ребёнка
01.05.2015

Дочь: Богородская Василиса Денисовна

Отец ребёнка: Богородский Денис Викторович

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