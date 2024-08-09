Варвара Екатерина Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Екатерина Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Герасим Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1774

Сын: Афанасий Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Устинья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1790

Сын: Леонтий Левон Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1791

Сын: Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1793

Сын: Полинар Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Савельев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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