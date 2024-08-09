Варвара Екатерина Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Герасим Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Савельев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1774
Сын: Афанасий Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Савельев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Устинья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Савельев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Савельев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Гаврила Савельев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1791
Сын: Андрей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Савельев
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1793
Сын: Полинар Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Савельев
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно