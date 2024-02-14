Василий Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кирилл Алексеев

Мать: Агафья Тихонова

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