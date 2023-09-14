Кузьмина (Нестерова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.08.1905
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кузьмин Андрей Стефанович
Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
18.04.1910
Дочь: Анастасия Стефановна
Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
29.05.1911
Дочь: Феодосия Стефановна
Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Матрона Стефановна
Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кузьмин Василий Стефанович
Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
13.08.1920
Дочь: Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
27.03.1922
Сын: Кузьмин Георгий Стефанович
Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов
Смерть
Неизвестно