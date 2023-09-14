Кузьмина (Нестерова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Нестерова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.08.1905

Муж: Кузьмин Стефан Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кузьмин Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов

Рождение ребёнка
18.04.1910

Дочь: Анастасия Стефановна

Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.05.1911

Дочь: Феодосия Стефановна

Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Матрона Стефановна

Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кузьмин Василий Стефанович

Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
13.08.1920

Дочь: Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
27.03.1922

Сын: Кузьмин Георгий Стефанович

Отец ребёнка: Кузьмин Стефан Михайлов

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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