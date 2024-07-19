Пустобаева (Смородинская) Евдокия (Авдотья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустобаева (Смородинская) Евдокия (Авдотья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустобаев Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустобаев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Пустобаев Николай Павлович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смородинскова (Пустобаева) Маргарита (Вера) Николаевна

Отец ребёнка: Пустобаев Николай Павлович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1923

Сын: Пустобаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Пустобаев Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рано умерла. Когда была беременна Игорем, уже болела. У нее был рак (увеличенные лимфоузлы за ушами).

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