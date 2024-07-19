Пустобаева (Смородинская) Евдокия (Авдотья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустобаев Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Пустобаев Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смородинскова (Пустобаева) Маргарита (Вера) Николаевна
Отец ребёнка: Пустобаев Николай Павлович
Рождение ребёнка
22.06.1923
Сын: Пустобаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Пустобаев Николай Павлович
Смерть
Неизвестно
Рано умерла. Когда была беременна Игорем, уже болела. У нее был рак (увеличенные лимфоузлы за ушами).