Коржановский ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения05.02.1935
Дата смерти16.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Леонченко (Коржановская) СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Коржановская ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
27.02.1967
Дочь: Кошель (Коржановская) АЛЬБИНА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Коржановская ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
Смерть
16.04.2009