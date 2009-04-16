Коржановский ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоржановский ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Коржановский ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Место рождения

Булыга-Фадеево, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

05.02.1935

Дата смерти

16.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1935

Отец: Коржановский НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ

Мать: Коржановская АННА ТИМОФЕЕВНА

Булыга-Фадеево, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржановская ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Леонченко (Коржановская) СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Коржановская ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
27.02.1967

Дочь: Кошель (Коржановская) АЛЬБИНА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Коржановская ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Смерть
16.04.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.