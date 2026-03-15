Горинова (Халтурина) Феодосия Андреевна
женский, родилась 02.06.1863, Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла Неизвестно
ОтецХалтурин Андрей Григорьевич1843 г.р.
МатьХалтурина Параскева АлексеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Горинов Иван Федорович1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1863
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Нижний Сеснур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
05.02.1886
Смерть
Неизвестно