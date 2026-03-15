Горинова (Халтурина) Феодосия Андреевна 02.06.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Горинова (Халтурина) Феодосия Андреевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 02.06.1863, Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла Неизвестно

Отец
Халтурин Андрей Григорьевич1843 г.р.
Мать
Халтурина Параскева АлексеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Горинов Иван Федорович1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1863

Отец: Халтурин Андрей Григорьевич

Мать: Халтурина Параскева Алексеевна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Нижний Сеснур, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
05.02.1886

Муж: Горинов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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