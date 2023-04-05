Турковская Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турковская Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1970

Сын: Иванов Эдуард Викторович

Отец ребёнка: Иванов Виктор Николаевич

Скреблово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1974

Дочь: Коваленко Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Иванов Виктор Николаевич

Скреблово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.07.1979

Дочь: Блинова Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Иванов Виктор Николаевич

Скреблово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор Николаевич

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