Турковская Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.07.1970
Отец ребёнка: Иванов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Коваленко Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Иванов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
10.07.1979
Дочь: Блинова Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Иванов Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно