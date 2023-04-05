Иванов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1954

Отец: Иванов Николай Матвеевич

Мать: Мария

Рождение ребёнка
31.07.1970

Сын: Иванов Эдуард Викторович

Мать ребёнка: Турковская Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Коваленко Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Турковская Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1979

Дочь: Блинова Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Турковская Зоя Ивановна

Скреблово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турковская Зоя Ивановна

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