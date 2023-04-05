Иванов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1954
Отец: Иванов Николай Матвеевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
31.07.1970
Мать ребёнка: Турковская Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Коваленко Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Турковская Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1979
Дочь: Блинова Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Турковская Зоя Ивановна
Скреблово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турковская Зоя Ивановна