Смышляева -- Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляева -- Евдокия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смышляев Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
30.11.1918

Сын: Смышляев Александр Павлович

Отец ребёнка: Смышляев Андрей Алексеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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