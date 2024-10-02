Bender (Gehr) Catharine
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bender Philipp
Рождение ребёнка
04.05.1895
Дочь: Schmidt (Bender) Elisabeth
Отец ребёнка: Bender Philipp
Рождение ребёнка
28.12.1899
Сын: Bender Gottlieb
Отец ребёнка: Bender Philipp
Рождение ребёнка
18.12.1906
Дочь: (Bender) Julie
Отец ребёнка: Bender Philipp
Смерть
Неизвестно