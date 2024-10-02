Bender (Gehr) Catharine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bender (Gehr) Catharine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bender Philipp

Рождение ребёнка
04.05.1895

Дочь: Schmidt (Bender) Elisabeth

Отец ребёнка: Bender Philipp

Рождение ребёнка
28.12.1899

Сын: Bender Gottlieb

Отец ребёнка: Bender Philipp

Рождение ребёнка
18.12.1906

Дочь: (Bender) Julie

Отец ребёнка: Bender Philipp

Смерть
Неизвестно

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