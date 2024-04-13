Грудинская Елена Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Рождение ребёнка
1976
Сын: Ботяновский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Ботяновский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1981
Сын: Ботяновский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Ботяновский Николай Васильевич