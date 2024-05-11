Перескева Родионова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Матвей Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Павлов
Бракосочетание
05.11.1909
Муж: не указан
Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно