Перескева Родионова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Перескева Родионова

Место рождения

Починок-Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родион

Мать: не указана

Починок-Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Матвей Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Павлов

Бракосочетание
05.11.1909

Муж: не указан

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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