Миткеева (Коткова) Любовь Ивановна
женский, родилась 25.09.1923, Телятьево, Можайский, Московская область
умерла 10.12.2004, Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
ОтецКотков Иван Петрович07.01.1879 г.р.
МатьКоткова Мария Павловна12.03.1882 г.р.
Супруги
Миткеев Иван Алексеевич1920 г.р.
Дети
Миткеев Михаил Иванович15.05.1947 г.р.
Миткеев Александр Иванович06.04.1950 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
25.09.1923
Отец: Котков Иван Петрович
Мать: Коткова Мария Павловна
Телятьево, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1947
Отец ребёнка: Миткеев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
06.04.1950
Сын: Миткеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Миткеев Иван Алексеевич
Смерть
10.12.2004
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва