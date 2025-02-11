Миткеева (Коткова) Любовь Ивановна 25.09.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Миткеева (Коткова) Любовь Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.09.1923, Телятьево, Можайский, Московская область

умерла 10.12.2004, Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

Отец
Котков Иван Петрович07.01.1879 г.р.
Мать
Коткова Мария Павловна12.03.1882 г.р.
Супруги
Миткеев Иван Алексеевич1920 г.р.
Дети
Миткеев Михаил Иванович15.05.1947 г.р.
Миткеев Александр Иванович06.04.1950 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1923

Отец: Котков Иван Петрович

Мать: Коткова Мария Павловна

Телятьево, Можайский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миткеев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
15.05.1947

Сын: Миткеев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Миткеев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
06.04.1950

Сын: Миткеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Миткеев Иван Алексеевич

Смерть
10.12.2004
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

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