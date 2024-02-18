Анохина Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.03.1943
Дочь: Анохина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.06.1945
Дочь: Анохина Галина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.07.1947
Дочь: Анохина Наталия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.01.1966