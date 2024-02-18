Анохина Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнохина Евдокия Григорьевна

Анохина Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.01.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.03.1943

Дочь: Анохина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.06.1945

Дочь: Анохина Галина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.07.1947

Дочь: Анохина Наталия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.01.1966

Мы используем куки для улучшения работы сайта.