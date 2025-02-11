Марахтанов Никифор Выд. Св-Во 15.09.1944 Ильин 09.03.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Марахтанов Никифор Выд. Св-Во 15.09.1944 Ильин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.03.1890, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Марахтанов В 1895 Илья Антонов18.07.1855 г.р.
Мать
(Фекла Сергеева) Феоктиста Сергеева / Фекла СергееваДо 1862 г.р.
Супруги
(Дементьева) Ксения Семеновна16.01.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1890

Отец: Марахтанов В 1895 Илья Антонов

Мать: (Фекла Сергеева) Феоктиста Сергеева / Фекла Сергеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
12.11.1908

Жена: (Дементьева) Ксения Семеновна

Смерть
Неизвестно

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