Марахтанов Никифор Выд. Св-Во 15.09.1944 Ильин
мужской, родился 09.03.1890, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМарахтанов В 1895 Илья Антонов18.07.1855 г.р.
Мать(Фекла Сергеева) Феоктиста Сергеева / Фекла СергееваДо 1862 г.р.
Супруги
(Дементьева) Ксения Семеновна16.01.1891 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1890
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.11.1908
Смерть
Неизвестно