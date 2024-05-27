Мартьянова (Брозина) Глафира Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Брозина) Глафира Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брозин Георгий Иванович

Мать: Брозина ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Панкратий Петрович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мартьянова Ирина Панкратьевна

Отец ребёнка: Мартьянов Панкратий Петрович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мартьянова Любовь Панкратьевна

Отец ребёнка: Мартьянов Панкратий Петрович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мартьянова София Панкратьевна

Отец ребёнка: Мартьянов Панкратий Петрович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мартьянов Владимир Панкратьевич

Отец ребёнка: Мартьянов Панкратий Петрович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мартьянов Петр Панкратьевич

Отец ребёнка: Мартьянов Панкратий Петрович

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