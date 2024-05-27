Мартьянова (Брозина) Глафира Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мартьянова Ирина Панкратьевна
Отец ребёнка: Мартьянов Панкратий Петрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мартьянова Любовь Панкратьевна
Отец ребёнка: Мартьянов Панкратий Петрович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мартьянова София Панкратьевна
Отец ребёнка: Мартьянов Панкратий Петрович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мартьянов Владимир Панкратьевич
Отец ребёнка: Мартьянов Панкратий Петрович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мартьянов Петр Панкратьевич
Отец ребёнка: Мартьянов Панкратий Петрович