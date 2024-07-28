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Волженина Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Андрей Леонтиев

Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Леонтий Зиновьев

Рождение ребёнка
17.07.1892

Дочь: Волженина Марина Леонтьева

Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев

Рождение ребёнка
02.10.1895

Дочь: Волженина Пелагея Леонтьева

Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: Волженина Доминика Леонтьева

Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев

Рождение ребёнка
02.06.1901

Дочь: Волженина Мария Леонтьева

Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев

Рождение ребёнка
13.08.1904

Дочь: Волженина Васса Леонтиева

Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев

Рождение ребёнка
16.06.1908 ст.

Сын: Волженин Евсевий Леонтиев

Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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