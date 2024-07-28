Волженина Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1892
Дочь: Волженина Марина Леонтьева
Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев
Рождение ребёнка
02.10.1895
Дочь: Волженина Пелагея Леонтьева
Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: Волженина Доминика Леонтьева
Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: Волженина Мария Леонтьева
Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев
Рождение ребёнка
13.08.1904
Дочь: Волженина Васса Леонтиева
Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев
Рождение ребёнка
16.06.1908 ст.
Сын: Волженин Евсевий Леонтиев
Отец ребёнка: Волженин Леонтий Зиновьев
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно