Дунин Кузьма Герасимович Около 1701 — найти родственников по фамилии на Familio

Дунин Кузьма Герасимович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1701

умер После 1722, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Дунин Герасим ИвановичДо 1684 г.р.
Дети
Дунин Иван КузьмичОколо 1731 г.р.
Дунин Фома КузьмичОколо 1733 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Дунин Герасим Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Дунин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Дунин Фома Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1722
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

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