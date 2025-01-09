Дунин Кузьма Герасимович
мужской, родился Около 1701
умер После 1722, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецДунин Герасим ИвановичДо 1684 г.р.
Дети
Дунин Иван КузьмичОколо 1731 г.р.
Дунин Фома КузьмичОколо 1733 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Дунин Герасим Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Дунин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Дунин Фома Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1722