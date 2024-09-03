Воронин Антон Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 03.12.1839
Дата смерти24.10.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.12.1839
Отец: Воронин Филипп Тихонович
Мать: не указана
Источник РС-1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Воронин Артемий Антонович
Мать ребёнка: Воронина Александра Ивановна
Смерть
24.10.1910
от удушья Источник - ОКУ ГАЛО Ф.272. Оп.1. Д.48. Л.336об-337