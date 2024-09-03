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Воронин Антон Филиппович

Место рождения

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 03.12.1839

Дата смерти

24.10.1910

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1884 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.12.1839

Отец: Воронин Филипп Тихонович

Мать: не указана

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Источник РС-1850
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Воронин Артемий Антонович

Мать ребёнка: Воронина Александра Ивановна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
24.10.1910
Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
от удушья Источник - ОКУ ГАЛО Ф.272. Оп.1. Д.48. Л.336об-337

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