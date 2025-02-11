Орянов Матвей Алексеев
мужской, родился 1849, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецОрянов Алексей ВасильевДо 1831 г.р.
Супруги
Орянова (Маркина) Дарья Ионова1854 г.р.
Дети
Орянов Иван Матвеев24.03.1874 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Орянов Алексей Васильев
Мать: не указана
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.10.1871
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1874
Сын: Орянов Иван Матвеев
Мать ребёнка: Орянова (Маркина) Дарья Ионова
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно