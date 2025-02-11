Орянов Матвей Алексеев 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Орянов Матвей Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1849, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Орянов Алексей ВасильевДо 1831 г.р.
Супруги
Орянова (Маркина) Дарья Ионова1854 г.р.
Дети
Орянов Иван Матвеев24.03.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Орянов Алексей Васильев

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
24.10.1871

Жена: Орянова (Маркина) Дарья Ионова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.03.1874

Сын: Орянов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Орянова (Маркина) Дарья Ионова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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