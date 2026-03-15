Мертворожденная 11.02.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Мертворожденная

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 11.02.1900, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла 11.02.1900, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Соловьев Никита Александрович26.05.1872 ст. г.р.
Мать
Соловьева Анастасия Григорьевна1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1900

Отец: Соловьев Никита Александрович

Мать: Соловьева Анастасия Григорьевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
11.02.1900
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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