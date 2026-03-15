Мертворожденная
женский, родилась 11.02.1900, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла 11.02.1900, Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецСоловьев Никита Александрович26.05.1872 ст. г.р.
МатьСоловьева Анастасия Григорьевна1871 г.р.
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Место
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Рождение
11.02.1900
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
11.02.1900
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл