Хорошавина Параскева Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1859
2 брак, вдова Николая Евдокимовича Тюлькина, д. Большая Булдачиха
Рождение ребёнка
21.12.1859
Сын: Хорошавин Василий Тарасович
Отец ребёнка: Хорошавин Тарас Фёдорович
Смерть
Неизвестно