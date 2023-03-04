Хорошавина Параскева Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Параскева Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.01.1859

Муж: Хорошавин Тарас Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак, вдова Николая Евдокимовича Тюлькина, д. Большая Булдачиха
Рождение ребёнка
21.12.1859

Сын: Хорошавин Василий Тарасович

Отец ребёнка: Хорошавин Тарас Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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