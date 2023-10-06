Бугрова Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1899 ст.
Дата смерти23.10.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1899 ст.
Отец: Бугров Константин Маркеллов
Мать: Мария Евфимовна
Крещение
11.04.1899 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 167 Л. 194 об.–195. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1899 год [о родившихся] Запись № 25 Дата рожден... Показать все
Смерть
23.10.1900 ст.
От скарлатины
Похороны
25.10.1900 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 167 Л. 302 об.–303. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1900 год [об умерших] Запись № 26 Дата смерти: ... Показать все