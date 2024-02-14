Поддубный Антон
Место рожденияАрхангельская область, г.Мирный
Дата рождения24.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1993
Отец: Поддубный Игорь
Мать: Елена
Архангельская область, г.Мирный
Бракосочетание
04.08.2018
Жена: Поддубный Елена
Россия, Краснодарский край, г.Армавир
Военная служба
01.?.?
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия в/ч 44881 1002 ЦГСЭН
Образование
Неизвестно
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Высший медицинский университет Врач-эпидемиолог, врач по общей гигиене
Образование
Неизвестно
Пролетарск, Ростовская область, Россия
Полное среднее образование СОШ№1 С 1-5 класс СОШ№6 С 6-11 класс СОШ№1
Место жительства
Неизвестно