Удод Иоанн Дементьевич
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения23.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
23.06.1867
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь ,м/к-1867г.,лист 236,зап.№ 41,ГАЗО, Ф - 5593-2-1085
Крещение
23.06.1867
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Родион Дорофеевич Мальцев и Иоанн Нестерович Крыстка
Бракосочетание
После 1874
Жена: Удод Татьяна Ивановна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
28.08.1881
Дочь: Феодосия Иоанновна
Мать ребёнка: Удод Татьяна Ивановна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1881г.зап.№ 73, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089
Рождение ребёнка
06.07.1903
Сын: Удод Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Афанасиевна
Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
22.02.1905
Дочь: Марфа Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Афанасиевна
запорожье,с.Петропавловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Афанасиевна
Смерть
Неизвестно