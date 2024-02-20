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Удод Иоанн Дементьевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

23.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1867

Отец: Удод Дементий Григорьевич

Мать: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь ,м/к-1867г.,лист 236,зап.№ 41,ГАЗО, Ф - 5593-2-1085
Крещение
23.06.1867
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Родион Дорофеевич Мальцев и Иоанн Нестерович Крыстка
Бракосочетание
После 1874

Жена: Удод Татьяна Ивановна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
28.08.1881

Дочь: Феодосия Иоанновна

Мать ребёнка: Удод Татьяна Ивановна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1881г.зап.№ 73, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089
Рождение ребёнка
06.07.1903

Сын: Удод Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Афанасиевна

Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
22.02.1905

Дочь: Марфа Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Афанасиевна

запорожье,с.Петропавловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Афанасиевна

Смерть
Неизвестно
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