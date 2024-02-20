Удод Татьяна Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
После 1874
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
28.08.1881
Дочь: Феодосия Иоанновна
Отец ребёнка: Удод Иоанн Дементьевич
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1881г.зап.№ 73, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089
Смерть
Неизвестно