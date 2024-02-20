Удод Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Татьяна Ивановна

Удод Татьяна Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
После 1874

Муж: Удод Иоанн Дементьевич

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
28.08.1881

Дочь: Феодосия Иоанновна

Отец ребёнка: Удод Иоанн Дементьевич

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1881г.зап.№ 73, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close