Прасковья Павлова
женский, родилась 1821
умерла Неизвестно
Супруги
Кежаев Иван Кондратьев1818 г.р.
Дети
Кежаев Арефий Иванов1840 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кежаев Арефий Иванов
Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кежаев Кирсан Иванов / Хрисанф Иванов
Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Кежаева) Мария Иванова
Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кежаев Павел Иванов
Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Кежаева) Анна Иванова
Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кежаев Захар Иванов
Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Кежаева) Наталья Иванова
Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно