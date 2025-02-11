Прасковья Павлова 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1821

умерла Неизвестно

Супруги
Кежаев Иван Кондратьев1818 г.р.
Дети
Кежаев Арефий Иванов1840 г.р.
Кежаев Кирсан Иванов / Хрисанф Иванов1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кежаев Иван Кондратьев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кежаев Арефий Иванов

Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кежаев Кирсан Иванов / Хрисанф Иванов

Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Кежаева) Мария Иванова

Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кежаев Павел Иванов

Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

114 | Перепись населения

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Кежаева) Анна Иванова

Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кежаев Захар Иванов

Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Кежаева) Наталья Иванова

Отец ребёнка: Кежаев Иван Кондратьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

96

Смерть
Неизвестно

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