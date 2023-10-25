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Брусенко Александр Васильевич
Брусенко Александр Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Брусенко Александр Васильевич
1978 г.р.
Мать
Брусенко -Лавренюк Наталья Ясоновна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Брусенко Александр Васильевич
Мать:
Брусенко -Лавренюк Наталья Ясоновна
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