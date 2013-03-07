Кислицин Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1957
Дата смерти07.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислицина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Кислицина (Коваленко) Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1980
Рождение ребёнка
10.07.1990
Сын: Кислицин Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Кислицина (Коваленко) Валентина Михайловна
Смерть
07.03.2013