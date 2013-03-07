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Кислицин Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1957

Дата смерти

07.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислицина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Кислицина (Коваленко) Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицина (Коваленко) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
15.09.1980

Дочь: Зяблинцева (Кислицина) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Кислицина (Коваленко) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
10.07.1990

Сын: Кислицин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Кислицина (Коваленко) Валентина Михайловна

Смерть
07.03.2013

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