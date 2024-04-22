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Василий Григорьев

Место рождения

Драницыно, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

03.04.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Драницыно, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1896 ст.

Дочь: Пелагия Васильева

Мать ребёнка: Стефанида Семенова

Драницыно, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Кочкорово крест.девка Домна Семенова.
Рождение ребёнка
29.08.1898 ст.

Сын: Захарий Васильев

Мать ребёнка: Стефанида Семенова

Драницыно, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Кочкорово крест. Александр Семёнов и девка Домна Семёнова.
Рождение ребёнка
04.02.1900 ст.

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Стефанида Семенова

Драницыно, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Кочкорово Александр Семёнов и вдова Евдокия Проклова
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.

Дочь: Евфимия Васильева

Мать ребёнка: Стефанида Семенова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кочкорово крест.жена Марина Павлова
Рождение ребёнка
07.07.1907 ст.

Дочь: Флия Васильева

Мать ребёнка: Стефанида Семенова

Драницыно, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Рябцево девка Евдокия Дмитриева.
Рождение ребёнка
14.02.1911 ст.

Сын: Феодор Васильев

Мать ребёнка: Стефанида Семенова

Драницыно, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Драницыно крестьянин Мефодий Андреев Морошкин, д. Кочкорово крестьянка Марина Павлова.
Рождение ребёнка
28.03.1917 ст.

Дочь: Феодосия Васильева

Мать ребёнка: Стефанида Семенова

Драницыно, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Драницыно крест.жена Александра Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Семенова

Смерть
03.04.1917 ст.
Драницыно, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
49 лет, чахотка
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