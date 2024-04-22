Василий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смерти03.04.1917 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Рождение ребёнка
28.04.1896 ст.
Дочь: Пелагия Васильева
Мать ребёнка: Стефанида Семенова
Восприемник д. Кочкорово крест.девка Домна Семенова.
Рождение ребёнка
29.08.1898 ст.
Сын: Захарий Васильев
Мать ребёнка: Стефанида Семенова
Восприемник д. Кочкорово крест. Александр Семёнов и девка Домна Семёнова.
Рождение ребёнка
04.02.1900 ст.
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Стефанида Семенова
Восприемник д. Кочкорово Александр Семёнов и вдова Евдокия Проклова
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.
Дочь: Евфимия Васильева
Мать ребёнка: Стефанида Семенова
Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кочкорово крест.жена Марина Павлова
Рождение ребёнка
07.07.1907 ст.
Дочь: Флия Васильева
Мать ребёнка: Стефанида Семенова
Восприемник д. Рябцево девка Евдокия Дмитриева.
Рождение ребёнка
14.02.1911 ст.
Сын: Феодор Васильев
Мать ребёнка: Стефанида Семенова
Восприемник д. Драницыно крестьянин Мефодий Андреев Морошкин, д. Кочкорово крестьянка Марина Павлова.
Рождение ребёнка
28.03.1917 ст.
Дочь: Феодосия Васильева
Мать ребёнка: Стефанида Семенова
Восприемник д. Драницыно крест.жена Александра Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Семенова
Смерть
03.04.1917 ст.
49 лет, чахотка