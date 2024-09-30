Руйхи Андрей Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1857
Сын: Руйхи Адам Андреевич
Мать ребёнка: Руйхи (Олонен) Ева Адамовна
Рождение ребёнка
23.07.1865
Сын: Руйхи Иван Андреевич
Мать ребёнка: Руйхи (Олонен) Ева Адамовна
Рождение ребёнка
08.07.1874
Мать ребёнка: Руйхи (Олонен) Ева Адамовна
Смерть
Неизвестно