Руйхи Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуйхи Андрей Павлович

Руйхи Андрей Павлович

Место рождения

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руйхи (Олонен) Ева Адамовна

Рождение ребёнка
29.01.1857

Сын: Руйхи Адам Андреевич

Мать ребёнка: Руйхи (Олонен) Ева Адамовна

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.07.1865

Сын: Руйхи Иван Андреевич

Мать ребёнка: Руйхи (Олонен) Ева Адамовна

Рождение ребёнка
08.07.1874

Сын: Руйхи Павел Андреевич

Мать ребёнка: Руйхи (Олонен) Ева Адамовна

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.