Козенашев Дмитрий Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Козенашев Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козенашев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козенашева) Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Козенашева (Сальникова) Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козенашева (Сальникова) Ирина Васильевна

Восприемник
09.03.1908
Иван Георгиевич Сальников
Смерть
Неизвестно

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