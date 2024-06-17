Козенашев Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козенашев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козенашева) Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Козенашева (Сальникова) Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
09.03.1908
Иван Георгиевич Сальников
Смерть
Неизвестно