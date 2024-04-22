Хромов Алексей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Алексей Трофимович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Хромов Трофим Сидорович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Зенкова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Хромова -- Татьяна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Хромова Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Хромова -- Татьяна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова -- Татьяна

Смерть
Неизвестно
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