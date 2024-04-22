Хромов Алексей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Хромов Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Зенкова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Хромова -- Татьяна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Хромова Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Хромова -- Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хромова -- Татьяна
Смерть
Неизвестно