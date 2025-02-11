Матрёна Данилова 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрёна Данилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1798

умерла Неизвестно

Супруги
Яков Иванов1791 г.р.
Дети
Родион Яковлев1829 г.р.
Арина Яковлева1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Родион Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Арина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мирон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Егор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Архип Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Смерть
Неизвестно

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