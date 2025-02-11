Матрёна Данилова
женский, родилась 1798
умерла Неизвестно
Супруги
Яков Иванов1791 г.р.
Дети
Родион Яковлев1829 г.р.
Арина Яковлева1833 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Родион Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Арина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мирон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Егор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Архип Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно