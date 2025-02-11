Дементий До 1779 — найти родственников по фамилии на Familio

Дементий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1779, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Василий Дементьев1797 г.р.
Михаил ДементьевДо 1811 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Василий Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
До 1811

Сын: Михаил Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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