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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Николай Данилов1814 г.р.
Дети
Ванютин Иван Николаев1834 г.р.
Гришанина Устинья Николаева1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Данилов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ванютин Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Гришанина Устинья Николаева

Отец ребёнка: Николай Данилов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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