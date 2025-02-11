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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Николай Данилов1814 г.р.
Дети
Ванютин Иван Николаев1834 г.р.
Гришанина Устинья Николаева1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Данилов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Николай Данилов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Гришанина Устинья Николаева
Отец ребёнка: Николай Данилов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно