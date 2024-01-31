Голицына (Чумакова) Елизавета Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицына (Чумакова) Елизавета Борисовна

Голицына (Чумакова) Елизавета Борисовна

Место рождения

город Монреаль, Квебек, Канада

Дата рождения

12.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голицына Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Голицын Григорий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Голицын Григорий Владимирович

Бракосочетание
12.05.1989

Муж: Голицын Григорий Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.