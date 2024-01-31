Голицына (Чумакова) Елизавета Борисовна
Место рождениягород Монреаль, Квебек, Канада
Дата рождения12.05.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голицына Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Голицын Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голицын Григорий Владимирович
Бракосочетание
12.05.1989