Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Схакумид Айтеч Аскерович
Схакумид Айтеч Аскерович
Написать автору
Древо
Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
20.01.2009
Пол
Мужской
Отец
Схакумид Аскер Айдамирович
1975 г.р.
Мать
Схакумид (Туркав) Асиет Хазретовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.2009
Отец:
Схакумид Аскер Айдамирович
Мать:
Схакумид Асиет Хазретовна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия