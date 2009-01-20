Схакумид Айтеч Аскерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схакумид Айтеч Аскерович

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

20.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.2009

Отец: Схакумид Аскер Айдамирович

Мать: Схакумид Асиет Хазретовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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