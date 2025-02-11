Дарья Анисимова
женский, родилась 1803
умерла Неизвестно
Супруги
Данила Кузьмин1802 г.р.
Дети
Арина Данилова1833 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Кузьмин
Рождение ребёнка
1828
Сын: Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов
Отец ребёнка: Данила Кузьмин
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Арина Данилова
Отец ребёнка: Данила Кузьмин
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Федосья Данилова
Отец ребёнка: Данила Кузьмин
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталья Данилова
Отец ребёнка: Данила Кузьмин
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно