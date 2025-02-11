Дарья Анисимова 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Анисимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1803

умерла Неизвестно

Супруги
Данила Кузьмин1802 г.р.
Дети
Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов1828 г.р.
Арина Данилова1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Кузьмин

Рождение ребёнка
1828

Сын: Самоил Данилов Самсон Данилов / Самоил Данилов

Отец ребёнка: Данила Кузьмин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Арина Данилова

Отец ребёнка: Данила Кузьмин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Федосья Данилова

Отец ребёнка: Данила Кузьмин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталья Данилова

Отец ребёнка: Данила Кузьмин

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

83

Смерть
Неизвестно

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