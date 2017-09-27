Лунина (Гавриленко) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения03.09.1928
Дата смерти27.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Антонович
Бракосочетание
09.03.1949
Рождение ребёнка
15.02.1950
Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
06.06.1951
Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
13.12.1957
Дочь: Качур (Лунина) Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Антонович
Рождение ребёнка
16.04.1959
Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Антонович
Смерть
27.09.2017