Лунина (Гавриленко) Мария Фёдоровна 03.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунина (Гавриленко) Мария Фёдоровна

Место рождения

Вольщина, Зайковская волость, Городокский уезд

Дата рождения

03.09.1928

Дата смерти

27.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1928

Отец: Гавриленко Федор Андреевич

Мать: Гавриленко (Малошонок) Дарья Никитовна

Вольщина, Зайковская волость, Городокский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Антонович

Бракосочетание
09.03.1949

Муж: Лунин Дмитрий Антонович

Рождение ребёнка
15.02.1950

Сын: Лунин Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Антонович

Алитус, Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus apskritis
Рождение ребёнка
06.06.1951

Сын: Лунин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Антонович

Алитус, Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus apskritis
Рождение ребёнка
13.12.1957

Дочь: Качур (Лунина) Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Антонович

12 лет Октября, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.04.1959

Сын: Лунин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лунин Дмитрий Антонович

12 лет Октября, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
27.09.2017

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