Анфимова (Кочкина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1938
Дата смерти03.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1938
Отец: Кочкин Николай
Мать: Кочкина Клавдия
Бракосочетание
05.01.1965
Муж: Анфимов Виктор
Рождение ребёнка
20.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анфимов Виктор
Похороны
03.12.2002
Чеченино, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.12.2002
Причина смерти: Сердечный приступ