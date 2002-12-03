Анфимова (Кочкина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфимова (Кочкина) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1938

Дата смерти

03.12.2002

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1938

Отец: Кочкин Николай

Мать: Кочкина Клавдия

Бракосочетание
05.01.1965

Муж: Анфимов Виктор

Рождение ребёнка
20.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфимов Виктор

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
03.12.2002
Чеченино, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.12.2002
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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