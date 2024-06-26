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Клинник Пётр Евстратович

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

11.05.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Клинник Евстрат

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Биндюк (Клинник) Евфросинья Петровна

Мать ребёнка: Клинник (Бобровицкая) Васса Леонтьевна

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
17.01.1875 ст.

Жена: Клинник (Бобровицкая) Васса Леонтьевна

Макошино, Чернігівська область
Казак Афанасий Евстратович Клинник, казенный крестьянин Пётр Григорьевич Сыпченко, казаки Леонтий Климентьевич Бобровицкий и Никита Трофимович Бичок
Смерть
11.05.1909 ст.
Макошино, Чернігівська область
От чахотки
Похороны
13.05.1909 ст.

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