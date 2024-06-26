Клинник Пётр Евстратович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти11.05.1909 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Клинник Евстрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биндюк (Клинник) Евфросинья Петровна
Мать ребёнка: Клинник (Бобровицкая) Васса Леонтьевна
Бракосочетание
17.01.1875 ст.
Казак Афанасий Евстратович Клинник, казенный крестьянин Пётр Григорьевич Сыпченко, казаки Леонтий Климентьевич Бобровицкий и Никита Трофимович Бичок
Смерть
11.05.1909 ст.
От чахотки
Похороны
13.05.1909 ст.