Иванова-Самойлова (Карпова) Иулиания Петровна
Место рождения
Дата рождения05.12.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
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Сын: Ефимов-Иродионов-Стефанов-Яковлев Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич
Сын: Ефимов-Иродионов-Стефанов-Яковлев Андрей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич
Дочь: Ефимова-Иродионова-Стефанова-Яковлева Евфросиния Лаврентьевна
Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич
Сын: Ефимов-Иродионов-Стефанов-Яковлев Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич
Дочь: Ефимова-Иродионова-Стефанова-Яковлева Гликерия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич
Сын: Ефимов-Иродионов-Стефанов-Яковлев Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич
Дочь: Ефимова-Иродионова-Стефанова-Яковлева-Аржанухина Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич