Иванова-Самойлова (Карпова) Иулиания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова-Самойлова (Карпова) Иулиания Петровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.12.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1810 г.р.

Муж

1833 г.р.

Дети

1861 г.р.
1864 г.р.
1865 г.р.
1867 г.р.
1869 г.р.
1870 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1838 ст.

Отец: Самойлов Петр Карпович

Мать: Стефанова Агафья Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1861 ст.

Муж: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1861 ст.

Сын: Ефимов-Иродионов-Стефанов-Яковлев Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1864 ст.

Сын: Ефимов-Иродионов-Стефанов-Яковлев Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1865 ст.

Дочь: Ефимова-Иродионова-Стефанова-Яковлева Евфросиния Лаврентьевна

Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1867 ст.

Сын: Ефимов-Иродионов-Стефанов-Яковлев Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1869 ст.

Дочь: Ефимова-Иродионова-Стефанова-Яковлева Гликерия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1870 ст.

Сын: Ефимов-Иродионов-Стефанов-Яковлев Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1875 ст.

Дочь: Ефимова-Иродионова-Стефанова-Яковлева-Аржанухина Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин Лаврентий Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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