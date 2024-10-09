Новиков Александр Иванович 09.10.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Новиков Александр Иванович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 09.10.1873 ст., Сертякино, Подольск, Московская область

умер 24.09.1874 ст., Сертякино, Подольск, Московская область

Отец
Новиков (Новосёлов) Иван Семёнович13.04.1838 ст. г.р.
Мать
Новикова (Спиридонова) Татьяна Никифоровна24.12.1846 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1873 ст.

Отец: Новиков (Новосёлов) Иван Семёнович

Мать: Новикова (Спиридонова) Татьяна Никифоровна

Сертякино, Подольск, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/0d9cff25-12ce-4320-8840-b5380553f209/143

Крещение
11.10.1873 ст.
Сертякино, Подольск, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/0d9cff25-12ce-4320-8840-b5380553f209/143 Восприемники: города Звенигорода купеческий сын Пётр Никифоров и купеческая жена Анна Николаева Спиридонова.

Смерть
24.09.1874 ст.
Сертякино, Подольск, Московская область

От колотья https://yandex.ru/archive/catalog/1c275a78-6c4b-4114-843b-9e2ddd8136e9/277

Похороны
26.09.1874 ст.
Сертякино, Подольск, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/1c275a78-6c4b-4114-843b-9e2ddd8136e9/277

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