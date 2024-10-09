Новиков Александр Иванович
мужской, родился 09.10.1873 ст., Сертякино, Подольск, Московская область
умер 24.09.1874 ст., Сертякино, Подольск, Московская область
ОтецНовиков (Новосёлов) Иван Семёнович13.04.1838 ст. г.р.
МатьНовикова (Спиридонова) Татьяна Никифоровна24.12.1846 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1873 ст.
Крещение
11.10.1873 ст.
Смерть
24.09.1874 ст.
Похороны
26.09.1874 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/0d9cff25-12ce-4320-8840-b5380553f209/143