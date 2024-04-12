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Косарев Логин Константинович

Место рождения

Дуплино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуплино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Косарев Павел Логинович

Мать ребёнка: не указана

Дуплино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын Лонгина от первого брака. Приёмный сын Марии Всеволодовне
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Репина Александра Логиновна

Мать ребёнка: Репина Мария Всеволодовна

Дуплино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Репина Анна Логиновна

Мать ребёнка: Репина Мария Всеволодовна

Дуплино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина Екатерина Логиновна

Мать ребёнка: Репина Мария Всеволодовна

Дуплино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Мария Всеволодовна

Предположительно это второй брак
Смерть
Неизвестно
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