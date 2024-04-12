Косарев Логин Константинович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1864
Сын Лонгина от первого брака. Приёмный сын Марии Всеволодовне
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Репина Александра Логиновна
Мать ребёнка: Репина Мария Всеволодовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Репина Анна Логиновна
Мать ребёнка: Репина Мария Всеволодовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина Екатерина Логиновна
Мать ребёнка: Репина Мария Всеволодовна
Бракосочетание
Неизвестно
Предположительно это второй брак
Смерть
Неизвестно