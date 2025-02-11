Казаков Василий Карпович
мужской, родился 28.04.1884, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 1920
ОтецКазаков Карп Никитич1856 г.р.
МатьКазакова Марфа Андреевна1853 г.р.
Супруги
Сиряева (Костина) Татьяна Прокофьевна19.01.1882 г.р.
Дети
(Казакова) Акилина Васильевна06.06.1912 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.04.1884
Отец: Казаков Карп Никитич
Мать: Казакова Марфа Андреевна
Бракосочетание
14.10.1902
Рождение ребёнка
06.06.1912
Дочь: (Казакова) Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Сиряева (Костина) Татьяна Прокофьевна
Смерть
До 1920