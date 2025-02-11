Казаков Василий Карпович 28.04.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Казаков Василий Карпович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.04.1884, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 1920

Отец
Казаков Карп Никитич1856 г.р.
Мать
Казакова Марфа Андреевна1853 г.р.
Супруги
Сиряева (Костина) Татьяна Прокофьевна19.01.1882 г.р.
Дети
(Казакова) Акилина Васильевна06.06.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1884

Отец: Казаков Карп Никитич

Мать: Казакова Марфа Андреевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
14.10.1902

Жена: Сиряева (Костина) Татьяна Прокофьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.06.1912

Дочь: (Казакова) Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Сиряева (Костина) Татьяна Прокофьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1920

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