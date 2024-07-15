Бойкова (Шека) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1991
Отец: Шека Александр Иванович
Мать: Шека Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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