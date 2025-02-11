(Кирьянова) Антонина Филипповна 23.02.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кирьянова) Антонина Филипповна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.02.1932, Душанбе, Республика Таджикистан

умерла 11.08.2006, Тула, город Тула, Тульская область

Отец
Кирьянов Филипп Яковлевич08.10.1902 г.р.
Мать
Кирьянова (Судоргина) Харитина Афанасьевна14.10.1902 г.р.
Супруги
Рюмков Владислав Александрович18.09.1923 г.р.
Якушев Валентин Спиридонович1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932

Отец: Кирьянов Филипп Яковлевич

Мать: Кирьянова (Судоргина) Харитина Афанасьевна

Душанбе, Республика Таджикистан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюмков Владислав Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Валентин Спиридонович

Развод
Неизвестно

Муж: Якушев Валентин Спиридонович

Рождение ребёнка
08.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рюмков Владислав Александрович

Душанбе, Республика Таджикистан

Смерть
11.08.2006
Тула, город Тула, Тульская область

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