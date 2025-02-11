(Кирьянова) Антонина Филипповна
женский, родилась 23.02.1932, Душанбе, Республика Таджикистан
умерла 11.08.2006, Тула, город Тула, Тульская область
ОтецКирьянов Филипп Яковлевич08.10.1902 г.р.
МатьКирьянова (Судоргина) Харитина Афанасьевна14.10.1902 г.р.
Супруги
Рюмков Владислав Александрович18.09.1923 г.р.
Якушев Валентин Спиридонович1931 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932
Душанбе, Республика Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рюмков Владислав Александрович
Душанбе, Республика Таджикистан
Смерть
11.08.2006
Тула, город Тула, Тульская область